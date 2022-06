Inter, ecco il rinnovo di Inzaghi. La conferma dell’agente: “E’ tutto fatto”

L'Inter e Simone Inzaghi vanno avanti insieme. Il rinnovo di contratto del tecnico nerazzurro era nell'aria e proprio nella giornata di oggi l'allenatore si è presentato verso le 14:30 nella sede del club in Viale della Liberazione per mettere la sua firma per un prolungamento fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno. In questa stagione Inzaghi ha conquistato Supercoppa italiana e Coppa Italia, arrivando a due punti di distanza dal Milan campione d'Italia.