Inter-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 20:45 per il Monday Night di Serie A.

Inter-Empoli si gioca oggi, lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 19^ giornata di Serie A. Monday Night di campionato a San Siro con i nerazzurri che cercheranno di trovare i tre punti per rimanere al passo del Napoli capolista.

Inter-Empoli, le ultime

Qualche dubbio di formazione ancora per entrambi gli allenatori. L'Interdi Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora a Dzeko e Lautaro Martinez in avanti con Lukaku che potrebbe aver recuperato ma solo per la panchina. Ok anche Barella e Calhanoglu che andranno a centrocampo con Mkhitaryan. Solito terzetto in difesa con Skriniar, Acerbi e Bastoni davanti a Onana.