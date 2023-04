Inter, ultimatum per Simone Inzaghi: eliminare il Benfica o sarà esonero

Ultima possibilità per il tecnico, il quale è chiamato a grandi risultati in Champions League. Testa al Benfica

Successivamente alla sconfitta per mano del Monza, l'Inter ha emesso l'ultimatum per Simone Inzaghi. Il club infatti non sarebbe convinto delle prestazioni della squadra, lanciando così l'ultima opportunità all'allenatore: per restare in nerazzurro sarà necessario fare bene in Champions League, a partire da mercoledì nel ritorno contro il Benfica.