Inter, CdA approva risultati bilancio d’esercizio. Perdite a 140 milioni

Dopo le contestazioni adesso il presidente dell'Inter Zhang ha deciso, rilanciare immettendo tanto denaro. I numeri che si leggono sul comunicato dell'Inter al termine del Consiglio di Amministrazione odierno rispecchiano le previsioni. Il CdA del club ha infatti approvato i risultati del bilancio di esercizio 2021/2022 con una crescita di ricavi consolidati di circa 75 milioni di euro fino a 439,6 e una riduzione delle perdite a 140 milioni, 105 in meno rispetto a 12 mesi prima. Il bilancio sarà sottoposto quindi all'Assemblea degli Azionisti in programma per la fine di ottobre. "L'esercizio 2021/2022 è stato, in continuità con il precedente, fortemente caratterizzato dalla contingenza sociale ed economica causata dalla emergenza sanitaria, con un graduale allentamento delle misure di contenimento del contagio solo nella seconda parte della stagione sportiva. In questo contesto - si legge sul comunicato - il Club evidenzia risultati in progressione positiva". A livello sportivo la società nerazzurra sottolinea i due titoli vinti con Simone Inzaghi alla guida, Supercoppa e Coppa Italia, mentre le prospettive cavalcano le ottime risposte che i tifosi danno a suon di sold out al Giuseppe Meazza. Il successo della campagna abbonamenti e la capienza al 100% si prospettano come due traini per la stagione in corso, con la società che conferma i due obiettivi primari: "Il mantenimento della competitività della squadra ai più alti livelli in ogni manifestazione e il rafforzamento della propria posizione finanziaria".