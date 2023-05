Inter, il futuro di De Vrij è deciso: i dettagli per il possibile rinnovo

Passi avanti tra club e difensore olandese per il rinnovo di contratto. Il centrale continuerà in nerazzurro.

In casa Intersono tanti i giocatori che si stanno giocando la riconferma in questo finale di stagione. Il club nerazzurro è pronto a parlare con ciascuno di essi e stabilire i termini per andare avanti insieme o meno. Il club ha le idee chiare su chi vorrebbe far restare in squadra e tra questi c'è anche il difensore olandese De Vrij.