Inter, il tifoso Mentana contro Lukaku: “Ottimo difensore”

L'ha presa con filosofia e con una nota ironica e sarcastica, Enrico Mentana, noto giornalista e tifoso dell'Inter, la gara dei nerazzurri contro il Monza. Il match, terminato 2-2, ha visto la squadra di Inzaghi perdere due punti potenziali rispetto alle formazioni che la precedono in classifica. In tal senso, il fan illustre della squadra milanese ha provato a scherzare sul risultato non positivo e si è lasciato andare ad un commento decisamente "contro" un giocatore nerazzurro: Romelu Lukaku.