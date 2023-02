Inter, Inzaghi: “Amarezza per il pari ma poco lucidi in attacco contro la Samp”

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio deludente contro la Sampdoria. "C'è rammarico e grande amarezza per non aver portato a casa i tre punti. Di positivo c'è che per la terza partita di fila non subiamo gol anche se volevamo un risultato diverso stasera a Marassi. Non abbiamo fatto gol ma sono contento del lavoro di tutti gli attaccanti. Dzeko e Lukaku stanno facendo grandi cose da agosto e stasera il belga pur non segnando ha aiutato la squadra a salire. Poi è calato nella ripresa ma tutta la squadra ha perso le distanze. Il battibecco con Barella non mi è piaciuto ma con Lukaku poi si sono chiariti essendo buoni amici. Sono cose di campo che ripeto non devono accadare mai. La prestazione è stata quella che avevamo preparato in settimana. C è mancata tanta lucidità e dovevamo finalizzare meglio. Adesso pensiamo all'Udinese e poi al match contro il Porto visto che è un avversario molto forte ma noi in Champions vogliamo fare strada e ci giocheremo le nostre carte".