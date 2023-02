Inter, Inzaghi: “Bello vincere due derby in 20 giorni”

Grande soddisfazione in casa Inter per la vittoria nel derby contro il Milan. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: “È stata una grande partita della mia squadra. Giocatori sempre determinati, cattivi e vogliosi di questa vittoria. Derby stradominato e vincerne due in 20 giorni è bello. Sono soddisfatto adesso ma guardiamo avanti con fiducia visto che recuperiamo chi è stato dietro per infortunio. Il Milan difensivo?Guardiamo a noi. Avevamo giocato martedì e non si è notato in campo. Lautaro sta giocando a livelli strepitosi ma tutti sono in buona condizione. In passato ci è mancato questo” .