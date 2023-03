Inter, Inzaghi: Contro il Lecce noi arrabbiati”

Vigilia di campionato per l'Inter, al lavoro al Suning Training Centre per preparare la sfida di San Siro di domenica contro il Lecce. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato così il match:

"Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo. Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio: il Lecce sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando".