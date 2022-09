Inter, Inzaghi: “Contro il Torino vittoria importantissima”

Successo al 90' dell'Inter con un gol di Brozovic

Redazione ITASportPress

"È una vittoria importantissima, voluta, da squadra, contro un avversario difficile da affrontare. Sapevamo che dopo mercoledì ci sarebbe stato da soffrire ma abbiamo lottato tutti insieme, anche con i nostri tifosi, che ci hanno sostenuto come sempre. Mi è piaciuto il nostro spirito, partite così sono molto importanti".

Esplosione di gioia di tutto lo stadio al gol di Brozovic ed esultanza speciale anche per il tecnico nerazzurro: "Volevo che tornassimo a vincere, siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo di cercare sempre la vittoria. Purtroppo due giorni e mezzo fa abbiamo incontrato una squadra che è la migliore al mondo per intensità. Non era facile preparare la gara di oggi in così poco tempo ma ho avuto una grande risposta dai ragazzi".

Sull'andamento della gara: "Siamo stati un po' contratti all'inizio perché il Torino copre bene gli spazi e pressa con intensità. Nella ripresa abbiamo cercato di portare palla più velocemente ai nostri attaccanti e ci siamo riusciti. Lautaro? Ha fatto una grande prestazione, è stato determinante. Ma oggi sono stati tutti determinanti".

Quindi sulla prestazione di Handanovic e sulla possibile alternanza con Onana: "Sapevo che Onana fosse forte ma sta dimostrando di esserlo ancora di più ora che lo vedo allenarsi. Sarà determinante, così come lo è Handanovic, che è il nostro portiere e capitano da anni. Onana sa che Handanovic è il nostro titolare ma ho la fortuna di poterli alternare e, come cambio i giocatori, so di avere due portieri affidabilissimi su cui posso contare. Oggi anche chi è entrato a partita in corso ha fatto benissimo".

In chiusura, sul percorso della squadra e sui prossimi impegni: "Le vittorie danno autostima, abbiamo dodici punti ma stiamo crescendo nei singoli e come squadra. Non si fanno prestazioni così se non si è uniti come gruppo. Il calendario purtroppo ci mette sotto pressione, avremo un'altra trasferta complicata tra due giorni ma faremo di tutto per farci trovare pronti".