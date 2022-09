Inter, Inzaghi: “Contro l’Udinese in salute serve corsa, aggressività e…”

Domenica alle 12:30 l'Inter sarà impegnata alla Dacia Arena per sfidare l'Udinese di Sottil nel match valido per la 7^ giornata di Serie A 22/23. Il mister nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato la partita: "Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che giocando ogni tre giorni non è semplice, ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene. Giocando così tanto ho bisogno di tutti e per noi allenatori è un grandissimo segnale quando cambiando giocatori si riesce a mantenere una squadra compatta e determinata. L'Udinese? Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con giocatori di qualità e quantità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione perché sappiamo che troveremo una squadra ostica, con la miglior striscia del campionato e dovremo affrontarla da Inter. L'approccio sarà determinante perché l'Udinese è una squadra che segna nei primi minuti delle gare, quindi bisognerà approcciare la partita nel migliore dei modi".