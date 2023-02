Inter, Inzaghi: “Derby molto sentito. Skriniar? Giocherà ma non sarà capitano”

Vigilia di campionato importantissima per l' Inter di Simone Inzaghi che domani sera sarà impegnata nel derby contro il Milan. Il tecnico dei nerazzurri ha presentato la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Si passa all'argomento caldo, la presenza o meno di Skriniar in una gara così delicata: "Siamo in un punto dove i punti sono importantissimi per tutti gli obiettivi. Skriniar? Non giudico le sue scelte, ma l'uomo e il giocatore, ragazzo unico splendido che lavora sempre benissimo. Manca l'allenamento di oggi, ma sarà della partita molto probabilmente".