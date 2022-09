Inter, Inzaghi: “Dopo il pareggio del Milan noi 30′ di blackout”

Derby amaro, derby senza gioia nerazzurra. L'Inter esce sconfitta per 3-2 e riflette sull'andamento del match: prima il vantaggio, poi una fase di difficoltà, prima di un grande ritorno, fermato solo da Maignan. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta così la sfida. "All'inizio è stata una partita equilibrata, ci siamo studiati a vicenda. Abbiamo trovato un gol bellissimo, costruito alla grande. Il problema è che dopo il loro pareggio abbiamo avuto mezzora di blackout: in questa fase di gara abbiamo concesso tre gol che non possiamo permetterci di regalare agli avversari. Noi per segnare i due gol abbiamo dovuto costruire azioni bellissime, invece abbiamo subito tre reti troppo facilmente, per questo io sono il primo responsabile e dobbiamo sicuramente lavorare e fare meglio, perché questa squadra è la stessa che nella passata stagione non ha subito reti per 8 incontri di fila. Va dato anche merito al portiere del Milan, che ha compiuto due parate fondamentali".