Inter, Inzaghi: “Dopo il pari siamo cresciuti e abbiamo giocato bene”

Nel giorno delle 250 panchine in Serie A (197 con la Lazio, 53 con l'Inter) Simone Inzaghi festeggia la vittoria contro l'Atalanta. L'Inter chiude il 2022 vincendo 3-2 a Bergamo e queste sono le parole dell'allenatore nerazzurro.“Oggi abbiamo incontrato una grande Atalanta: nei primi 25 minuti dovevamo fare meglio, dopo il pari siamo cresciuti e abbiamo giocato bene. Questa è la sesta vittoria nelle ultime sette partite, dobbiamo continuare così e riprendere questo trend già da gennaio. Edin è un grandissimo calciatore, aiuta sempre la squadra in tutte le fasi di gioco: è un grandissimo valore aggiunto, ora sta trovando anche la via del gol con continuità. L'anno scorso dopo 15 partite avevamo 34 punti, quest'anno ne abbiamo 30. Il campionato di quest'anno sta andando in una direzione diversa per il cammino che sta facendo il Napoli. Le nostre battute di arresto iniziali le abbiamo pagate, ora dobbiamo continuare con questo ritmo. Siamo migliorati ultimamente ma concediamo sempre dei gol: abbiamo concesso un rigore da non regalare, poi abbiamo perso la marcatura su calcio d'angolo. Due gol evitabili, di solito approcciamo molto meglio. Oggi non abbiamo iniziato bene anche per merito dell'Atalanta, ci siamo trovati uomo contro uomo a tutto campo. Abbiamo mosso lentamente la palla all'inizio, poi siamo cresciuti. 250 panchine in Serie A? Speriamo di tagliare altri importanti traguardi.”