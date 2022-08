Inter, Inzaghi: “Dovevamo avere più cattiveria nel momento giusto”

L'analisi amara del tecnico nerazzurro dopo la prima sconfitta in campionato

Il commento ai microfoni di Dazn del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico. "Dovevamo avere più cattiveria e determinazione stasera nel momento giusto e mi riferisco dopo l'1-1. Certo il primo gol della Lazio una squadra come la nostra non può prenderlo. Poi il secondo e il terzo sono belle giocate dei singoli. Mi aspettavo qualcosa di più. Primo tempo discreto dove abbiamo sprecato ma nella ripresa dovevamo fare di più. Perdere fa male perchè è uno scontro diretto ma stasera non abbiamo fatto girare gli episodi dalla nostra parte".