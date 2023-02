Inter, Inzaghi: “È una vittoria importante per noi. Lautaro voleva la doppietta”

"Sapevamo delle difficoltà della partita. L'Udinese è una squadra fisica e tecnica, che mette in grande difficoltà gli avversari. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avremmo dovuto prestare più attenzione solo prima dell'intervallo. È una vittoria importante per noi. Abbiamo bisogno di tutti, oggi sia chi ha iniziato sia chi è subentrato ha messo grande impegno sul campo. Sono molto molto soddisfatto quindi so di poter scegliere in grande tranquillità. Abbiamo fatto i primi quattro mesi fino alla sosta gestendo grandi difficoltà, adesso possiamo valutare di partita in partita. Vedremo come staranno tutti i ragazzi e cercherò anche contro il Porto di fare le scelte migliori per il bene dell'Inter." Lukaku? "Romelu sta migliorando quotidianamente, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Abbiamo grande fiducia in lui, ci sta mettendo tutto l'impegno possibile. È già in buona condizione ma può crescere ancora perché ha avuto un infortunio che gli ha creato problemi per quattro mesi quindi migliorerà di partita in partita". Handanovic? "Avrebbe giocato qualche partita in più anche prima, ma ha avuto qualche problema fisico. Ora sta bene e con la sua esperienza ci serve tantissimo anche per far tirare il fiato ogni tanto a Onana, che era reduce da una lunga serie di partite. Sono contento per lui ma non avevo nessun dubbio". Lautaro? "Avrebbe voluto segnare due gol stasera, lui ci mette sempre tutto, è uno dei nostri leader e deve continuare a lavorare come sta facendo perché è rientrato dal mondiale in grandissima forma".