Inter, Inzaghi: “Fatto grandissimo sforzo contro la Roma ma le rotazioni aiutano”

Un gol per tempo all'Olimpico nella vittoria che consegna tre preziosi punti all'Inter, ora a quota 63 in classifica. L'Inter contro la Roma ha conquistato il quarto successo consecutivo in Campionato e la terza vittoria di fila fuori casa - con tre clean sheet nel parziale-. Le parole di Simone Inzaghi nel post partita: "Ci aspettavamo questa partita difficile contro una squadra forte come la Roma che in casa concede poco. Siamo rimasti in partita e abbiamo saputo colpire nel momento giusto. I ragazzi sono da abbracciare tutti questa sera per come si sono battuti e hanno sofferto insieme. Stiamo facendo un grandissimo sforzo ma vogliamo arrivare fino in fondo. Ci sono partite ravvicinate ma vogliamo godercele fino alla fine. La svolta? Ho possibilità di scegliere e fare rotazioni in difesa, a centrocampo e in attacco".