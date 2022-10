Inter, Inzaghi: “Gara gestita bene. Lukaku? Vedremo giorno per giorno”

”Venivamo da partite in cui avevamo speso tanto e avevo chiesto di gestire la gara. L'abbiamo fatto per 90 minuti, nonostante un avversario con qualità e organizzato. E' normale che prestazioni con squadre come il Barcellona ti danno tante autostima, ma va detto che anche sfide come contro la Salernitana pochi giorni dopo son difficili. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo fatto 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 e con il doppio confronto col Barcellona, ma quello che conta è il campo e i ragazzi si sono sempre aiutati a vicenda. Questo conta anche per il futuro. Lukaku? Bisogna vedere giorno per giorno. C'era speranza per questa partita, poi l'ultimo controllo non ha dato questa possibilità. L'importante è come lavora quotidianamente, è un giocatore per noi importante e speriamo di riaverlo il prima possibile“.