Inter, Inzaghi: “Gol Juventus irregolare noi danneggiati da episodio gravissimo”

A San Siro finisce 1-0 per la Juventus, nel posticipo della 27ª giornata. Dopo il fischio finale Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta. "Abbiamo preso un gol irregolare che ha indirizzato la gara ed è un episodio gravissimo. Non era facile giocare contro la Juventus nel primo tempo perché avevano tanti uomini a difendere bassi. Nella ripresa la squadra ha tenuto bene il campo e ha creato occasioni. Potevamo pareggiare una partita che purtroppo è condizionata da episodi che hanno indirizzato la gara dalla parte della Juventus e che non ha rispecchiato il risultato per quello che si è visto in campo".