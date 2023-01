Inter, Inzaghi: “Grande impresa contro il Napoli e Dzeko sta facendo benissimo”

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria sul Napoli per 1-0 a San Siro: "Questa vittoria ci dà una grande fiducia per il futuro. Sono orgoglioso dei ragazzi che si sono aiutati in campo dall'inizio alla fine e hanno fatto una grande gara contro un Napoli prima di stasera imbattuto. La squadra si è allenata con convinzione durante la sosta e oggi raccogliamo i frutti. Tutte le partite hanno una storia a se ma oggi mi è piaciuta la concentrazione dei ragazzi anche se c'è stata qualche imprecisione in attacco. Ma quella di stasera è una grande impresa. Nelle ultime 10 partite abbiamo perso solo contro la Juve e fatto bene in Champions. La stagione è lunga e dobbiamo guardare a noi stessi e recuperare gli infortunati perchè giocare ogni due giorni e mezzo è complicato. Per lo scudetto mancano tante partite ancora e dobbiamo cercare di fare sempre meglio. Dzeko sta facendo benissimo e ci sta aiutando in questa rincorsa".