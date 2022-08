Inter, Inzaghi: “Immobile spero riposi. Skriniar? Lo vedo bene, è molto concentrato”

Le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani dell'Olimpico contro la Lazio. Il tecnico sfiderà la sua ex squadra e vorrà confermare il buon inizio di campionato dei nerazzurri. Tra i tanti temi, Inzaghi ha parlato di Ciro Immobile e della condizione di Milan Skriniar. Queste le sue parole:

LA PARTITA - "Affrontiamo una squadra forte, che quest'anno si è migliorata sicuramente nell'organico. Ha mantenuto tutti i giocatori più forti e sappiamo che dovremo fare una gara di personalità, perché troveremo una squadra preparata, organizzata, uno stadio importante con tanta gente. Dovremo fare una partita attenta. A Immobile mi lega un grandissimo affetto, ha fatto stagioni importantissime con me, l'ha rifatta l'anno scorso con Sarri. So che è una partita particolare per tutti, a cui teniamo tutti. Spero che Ciro faccia sempre gol, magari domani si riposa".

SKRINIAR E CAMPIONATO - "Milan lo vedo molto bene, concentrato, attento. C'è stato qualche problemino a inizio preparazione, veniva da un infortunio con la nazionale, cosa nuova per lui perché non aveva mai saltato un allenamento negli ultimi anni. Invece questa volta ha rallentato per 40-45 giorni e la sua condizione sta crescendo. Sappiamo quanto sono importanti gli scontri diretti, fino all'anno scorso a parità di punteggio sarebbero stati determinanti. Però già in queste due prime partite abbiamo visto come in Italia nessun avversario sia scontato, squadre importanti hanno perso qualche punto e quindi tutti gli scontri hanno grande importanza".