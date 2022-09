Inter, Inzaghi: “L’ultimo derby ci ha fatto vincere un trofeo. Contento del mercato”

"Abbiamo vinto l'ultimo per 3-0 dall'Inter e quel successo ci ha permesso di vincere poi la Coppa Italia. Siamo tutti consapevoli di ciò che è successo nello scorso campionato, partite come queste si preparano da sole. Ho a disposizione dei giocatori con grande personalità e voglia di fare. Sarà una partita equilibrata anche perchè si confrontano le prime due classificate dello scorso campionato. La società ha lavorato in maniera importante rispettando i paletti che erano stati imposti. Io sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione. So che la sessione è stata positiva a livello finanziario, ma ciò che più conta è che la squadra sia competitiva. Acerbi? Abbiamo lavorato tanti anni insieme, conosce i miei metodi ed il mio staff. Sarà di grande aiuto sia come centrale che come braccetto nella difesa a tre. Dovrà essere utile sia dentro che fuori dal campo come lo è stato Ranocchia nella scorsa stagione".