Inter, Inzaghi: “Mi aspetto una partita difficile contro lo Spezia”

Vigilia di campionato per l'Inter, che venerdì 10 marzo alle 20:45 affronterà lo Spezia allo stadio "Picco" nel match valido per la 26ª giornata della Serie A.

Cosa risponde a chi sostiene che è troppo legato al 3-5-2 e non ha piani B in corsa?

"Inizialmente nella mia carriera e anche nel mio primo anno da professionista ho giocato con un altro modulo. Qui all'Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c'erano le caratteristiche giuste per i giocatori e abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma durante la gara si può sempre cambiare, magari mettendo un attaccante in più. Di volta in volta cercherò di fare le giuste considerazioni".