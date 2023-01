Inter, Inzaghi: “Napoli grandissima squadra ma vogliamo accorciare in classifica”

Il tecnico in conferenza stampa verso il big match di campionato.

Redazione ITASportPress

Vigilia di big match di Serie A per l'Inter di Simone Inzaghi che domani ospita a San Siro la capolista Napoli. Il mister dei nerazzurri ha presentato la gara in conferenza stampa.

"Non vediamo l'ora di ripartire. Abbiamo grande voglia di scendere in campo", ha detto l'allenatore interista. "La gara dell'anno scorso è stata molto emozionante e ci ha dato grande slancio per i mesi successivi. Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra, che a oggi è l'unica imbattuta in Europa, ma abbiamo tanta voglia".

E ancora: "È una partita importantissima, dove la tensione sarà dalla nostra parte. Però io non la chiamerei tensione, ma il bello del calcio è disputare queste partite".

Sulla squadra ed in particolare sugli attaccanti: "Posso dire che finalmente, dopo tanto tempo, ho quattro attaccanti a disposizione. Nel 2022 non è mai successo. Chiaramente Lautaro Martine è arrivato da quattro giorni, si è allenato bene, Correa negli ultimi giorni l'ho visto meglio. Dzeko e Lukaku hanno avuto più possibilità di allenarsi con la squadra. Per domani devo ancora decidere".

Sulla voglia di lottare per lo scudetto: "Se ci crediamo? Sì, mancano 23 partite alla fine e ci sono tanti punti in palio. L'Inter, come tutte quelle che inseguono, vuole accorciare il terreno, contro un avversario che è la miglior squadra in Europa in questo momento. Bisogna fare i complimenti al Napoli e al suo tecnico, ma chi è dietro ha la speranza di accorciare", ha detto Inzaghi.