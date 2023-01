Inter, Inzaghi: “Non abbiamo mai rischiato contro il Verona”

"Penso che Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare per la Supercoppa, valutiamo Lukaku giorno per giorno e vedremo come risponderà sul campo. Mi preoccupavano le condizioni dei giocatori viste le tre gare ravvicinate e avevo Calhanoglu e Barella che hanno dato grande disponibilità stasera, ma in queste due gare in mezzo al campo ho avuto un grande aiuto da Mkhitaryan, da Gagliardini e da Asllani che hanno fatto ottime prestazioni. Il riposo è importantissimo in questo momento".