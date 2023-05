Inter, Inzaghi: “Non sorpreso da questa squadra straordinaria. Vogliamo finire alla grande”

Le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria per 6-0 di Verona: "Non sono sorpreso di come stiamo giocando e creando occasioni. La prima mezz'ora non è stata semplice, poi una volta sbloccata la gara abbiamo vinto meritatamente. Il cammino in campionato deve proseguire, anche se in Serie A le partite sono tutte difficili. I ragazzi si sono sempre impegnati ma non riuscivamo a segnare. Adesso per la Champions ci siamo rimessi in scia e vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi anzi direi alla grande. È un periodo intense, si gioca ogni tre giorni dal primo aprile e sto avendo grandi risposte da tutti. Speriamo di recuperare al più presto Gosens, che ci aiuta molto nelle rotazioni"