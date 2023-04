Inter, Inzaghi: “Partita contro l’Empoli ben interpretata. Lukaku? Felice per lui”

L'Inter è bella anche di giorno e il 3-0 all'Empoli lo ha confermato. Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria nerazzurra al Castellani: “Abbiamo vinto una partita importante, una delle tante che dovremo affrontare da qui alla fine. L'abbiamo interpretata bene: nel primo tempo avevamo già il predominio, ma siamo stati un po' lenti nella circolazione del pallone. L'Empoli è una squadra organizzata, che gioca con un modulo particolare: sono stati troppi i palloni persi nel primo tempo. Nella ripresa, il gol di Romelu all'inizio ci ha sbloccati e ci ha permesso di portare a casa una gara a cui tenevamo tanto. Hanno giocato elementi che erano stati meno utilizzati durante l'anno e sono stati strepitosi, ma non avevo dubbi sulla loro disponibilità. Lukaku? Sono contento per lui e per noi, anche la decisione sulla squalifica è un messaggio importante per tutti, bisogna combattere sempre il razzismo. Adesso l'importante è poter scegliere in attacco, non ho potuto farlo fino alla sosta. Adesso ho la fortuna di avere tutto il reparto offensivo in condizione e questo non è mai un problema. Ho fatto riposare qualcuno perché nell'unica settimana in cui tutti avranno più tempo per recuperare, noi avremo una semifinale di Coppa Italia da giocarci ma siamo contentissimi di poterlo fare. Il nostro lavoro è una scelta continua e oggi avete visto che partita ha fatto D'Ambrosio, come lui Bellanova. Danilo l'anno scorso era partito spesso dall'inizio, quest'anno aveva avuto qualche problema ma spero di avere un ampio ventaglio di scelta da qui a fine stagione. A parte Skriniar, adesso stanno tutti bene per fortuna.”