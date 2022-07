Inter, Inzaghi: “Per lo scudetto siamo in cinque. Handanovic sarà il titolare”

Le parole del tecnico nerazzurro

Redazione ITASportPress

Inizia oggi la stagione 2022-2023 per l'Inter. Nella giornata di oggi in sala stampa accanto all’amministratore delegato Beppe Marotta ha preso la parola anche l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Il tecnico ha toccato vari argomenti tra cui la lotta scudetto, i nuovi acquisti, le cessioni e chi sarà il portiere titolare. Queste le sue parole:

SCUDETTO - "Quest'anno sarà un campionato particolare, avremo 20 gare racchiuse in tre mesi, poi il torneo si fermerà 50 giorni ed è qualcosa di nuovo per tutti. Partiamo dietro al Milan, ma vogliamo giocarcela fino alla fine. I dirigenti sono stati bravissimi a mettere al sicuro alla società, noi come staff ci siamo rimboccati le maniche. A luglio nessuno ci dava per favorito. A me non piace nascondermi, quest’anno partiamo dietro il Milan che è Campione d’Italia ma noi con altro 5 o 6 squadre saremo lì. Alzare l’asticella dopo aver vinto due trofei nella scorsa stagione significa fare il triplete. Siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo e il dovere di vincere sempre".

ACQUISTI - "Lukaku? Si è instaurato subito un ottimo rapporto con lui. L’anno scorso è durato poco poi quest’anno c’è stata la possibilità di riportarlo in Italia. La mia società mi ha messo al corrente e per me è stato un grandissimo colpo ma l’attacco dell’Inter è stato il migliore in Italia lo scorso anno. Romelu è fortissimo però non dimentico quello che hanno fatto gli altri miei attaccanti nella scorsa stagione. Mkhitaryan è un giocatore che ha vinto tantissimo e che mi è sempre piaciuto. Ho sempre avuto difficoltà quando l’ho incontrato. Ci aiuterà nella crescita della squadra. La società ha preso due giovani importanti, che ci aiuteranno. Asslani è un giocatore molto molto giovane che sembra più grande della sua età. Ha le idee chiare e sa che davanti a lui ha un giocatore come Brozovic che ha fatto stagioni meravigliose dell’Inter, sa che dovrà rubargli i segreti ma abbiamo grande fiducia. Lo abbiamo seguito e negli ultimi sei mesi ha avuto una crescita esponenziale. Crediamo molto in lui".

CESSIONI - "Skriniar? Io sono in una botte di ferro perché conoscete i nostri dirigenti e quello che sono riusciti a fare da quando sono qui. Skriniar è un giocatore dell’Inter, l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e il 10 sarà in ritiro. Col mercato è così. Sappiamo che oggi è una cosa e fra 15 giorni può esser completamente un’altra ma lavoro a stretto contattato con la società. L’anno sorso si diceva che la cessione di Hakimi sarebbe stata l’unica ma poi col mercato tutto può succedere. Quello che posso dire che il 13 agosto ci sarà in campo un’Inter competitiva per vincere".

DYBALA - " Dybala lo conosciamo tutti, è un giocatore di grandissima qualità ma dobbiamo partire dal fatto che abbiamo sei attaccanti in rosa contando anche Pinamonti e Sanches. Al momento non è corretto parlare di giocatori che non sono sotto contratto con l’Inter. Io credo che avremo quattro attaccanti, il quinto attaccante dovrebbe essere un giovane. Non credo sarà Pinamonti perché ha tantissime richieste, ad oggi è convocato per il ritiro".