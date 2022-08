Inter, Inzaghi: “Prestazione buona e partita seria della squadra”

Grande Inter questa sera contro lo Spezia. E' soddisfatto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che ai microfoni di Dazn analizza la prova dei suoi: "La prestazione è stata molto buona. Partita seria e i ragazzi sono stati concentrati dall’inizio alla fine. Dopo il vantaggio abbiamo saputo gestire bene la gara e nella ripresa l’abbiamo subito chiusa. Siamo stati bravi in fase di possesso e di non possesso ben consapevoli di dover affrontare un avversario importante. Con Lukaku abbiamo tante soluzioni in attacco. Lo stadio questa sera era esaurito e l’atmosfera è stata bellissima. Un bel feeling con il nostro pubblico che vogliamo mantenere".