Inter, Inzaghi: “Sassuolo ci ha messo in difficoltà ma ha prevalso la voglia di vincere”

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria contro il Sassuolo al "Mapei": "Ho visto un'Inter con tanta voglia di vincere dopo un martedì intenso di Champions League. Il Sassuolo ci ha messo in difficoltà ma noi siamo stati bravi a gestire la partita. Dobbiamo proseguire così con questa attenzione e difatti i nostri problemi sono stati in passato di stanchezza mentale e non fisica. Prestazione di Onana? Ha fatto bene, è un portiere di qualità e in allenamento mi ha dimostrato di meritare il posto ma Handanovic è un campione ma anche un valore aggiunto in campo e fuori. Adesso recuperiamo forze ed energie in vista del match di Barcellona".