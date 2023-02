Inter, Inzaghi: “Sbagliato l’approccio ma questa squadra deve fare di più”

Dopo il ko esterno sul terreno del Bologna, sono arrivate le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "Abbiamo approcciato male il match - spiega l'allenatore -, con un primo tempo insufficiente non da Inter. Nella ripresa abbiamo preso le misure e stavamo creando, ma abbiamo subìto un gol da non prendere in un momento in cui non stavamo soffrendo. Siamo arrabbiati, dobbiamo fare di più. Bisogna trovare le motivazioni ogni due o tre giorni. Dobbiamo tutti fare di più, io in primis che sono l'allenatore".