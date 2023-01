Inter, Inzaghi: “Sconfitta con l’Empoli rallenta nostro cammino”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta interna contro l'Empoli ai microfoni di Dazn: "Non eravamo nella nostra migliore serata contro un avversario di valore. Purtroppo dopo essere rimasti in 10 nel primo tempo si è messa in salita la partita anche se ci abbiamo provato. Questa è una sconfitta che rallenta il nostro cammino. Nel primo tempo soffrivamo il loro palleggio poi dopo nella ripresa ho fatto dei cambi mettendo tre attaccanti ma non è andata. Il loro gol ci ha fatto perdere ordine e le distanze. E' una sconfitta che brucia e fa male. Con 37 punti chiudiamo il girone di andata con qualche rimpianto e nel girone di ritorno dobbiamo fare meglio".