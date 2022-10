Inter, Inzaghi: “Sconfitta immeritata. Dobbiamo leccarci le ferite e ripartire”

"Dobbiamo fare di più, lavorare di più sul particolare perché stasera abbiamo perso una partita dove abbiamo preso traverse, creato tanto ma vuol dire che questo quello che stiamo facendo in questo momento non basta. Da allenatore stasera ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per quanto riguarda il gioco, per come siamo stati in campo. È normale che ci dispiace per nostri tifosi che ci hanno incitato dall’inizio alla fine, purtroppo dobbiamo leccarci le ferite e ripartire dopo una sconfitta pesante".