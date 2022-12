Inter, Inzaghi: “Scudetto? Mancano 23 gare alla fine e c’è spazio per tutti”

Simone Inzaghi , allenatore dell‘ Inter , ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Malta dove si trovano ora i nerazzurri anche a seguito dell' amichevole disputata ieri.

Il mister ha parlato del momento dei suoi in attesa di tutti i nazionali impegnati al Mondiale e ha anche sottolineato come la corsa Scudetto non sia ancora chiusa.