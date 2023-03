Inter, Inzaghi: “Siamo arrabbiati adesso pensiamo al Porto”

"Fa male questa sconfitta, abbiamo messo in campo davvero tutto. Dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più: il primo tempo non doveva finire 0-0, poi queste partite restano sempre in equilibrio. L'approccio era stato quello giusto, abbiamo subito due tiri e due gol. Il calcio non fa sconti: non ci sta perdere questo match, ma dobbiamo andare avanti. I ragazzi hanno messo tutto, serviva più cinismo. Quest'anno le sconfitte sono arrivate, soprattutto in trasferta. Dobbiamo fare di più perché ora siamo tutti lì in classifica e sarà una bella battaglia". "Lukaku e Lautaro sono i nostri due rigoristi, Dragowski è stato bravissimo. Abbiamo fatto 28 tiri in porta, meritavamo il gol prima. Dopo il pareggio non dovevamo concedere quel rigore". "Con il Porto ci aspetta una gara impegnativa, abbiamo l'occasione per andare ai quarti ma non sarà semplice, faremo del nostro meglio. Abbiamo il tempo necessario per prepararci, nonostante questa sconfitta ci faccia davvero male. Abbiamo salutato i nostri tifosi, chiaramente non erano contenti ma in campo la squadra ha dato quello che doveva".