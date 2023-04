Inter, Inzaghi: “Siamo bravi a far diventare protagonisti i portieri avversari”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato il ko interno contro il Monza ai microfoni di Dazn: "L'impegno c'è stato e dopo aver mancato il gol ci siamo innervositi troppo e abbiamo concesso qualche ripartenza. Nonostante i cambi non siamo stati determinati, cattivi e lucidi in attacco. Abbiamo reso protagonisti i portieri avversari di Fiorentina, Spezia, Salernitana e Monza nelle ultime gare e anche oggi non siamo stati bravi a indirizzare l'episodio. Le partite le prepariamo nel modo giusto ma in Champions vinciamo poi in campionato pur costruendo più occasioni perdiamo. Con 8 partite alla fine possiamo ancora recuperare".