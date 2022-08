Inter, Inzaghi: “Spezia avversario ostico e squadra in salute”

L'Inter prepara il debutto casalingo stagionale proprio a San Siro. Alla vigilia della sfida con lo Spezia, in programma sabato alle 20:45 al Meazza, la squadra nerazzurra si allena sul prato di San Siro dove Simone Inzaghi ha presentato la sfida valida per la 2ª giornata di campionato in diretta sul profilo Instagram del Club.