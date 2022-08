Inter, Inzaghi: “Vittoria voluta e col cuore ma dobbiamo capire perchè al 95′”

Vittoria che vale molto per l'Inter che ha superato il Lecce solo nel recupero. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha analizzato la prova dei suoi ai microfoni di Dazn: "Vittoria voluta, col cuore. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Ed è la cosa più positiva della serata perché, dopo quella prima mezzora fatta molto bene, ci siamo innervositi a seguito dell'intervento su Lautaro. Dobbiamo analizzare il perché ci siamo ridotti a vincere al 95'. Quelli che sono entrati lo hanno fatto molto bene, così come chi ha iniziato. Alla fine abbiamo giocato meno, siamo andati direttamente in area. Potevamo segnare prima, ma dovevamo chiuderla prima".