Inter, Inzaghi: “Vogliamo vincere la partita numero 57 della stagione”

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria contro il Torino e parlato anche della finale di Champions League di sabato prossimo: "Faccio un plauso ai ragazzi per la prestazione di oggi contro un forte Torino che è una squadra molto evoluta. La partita è stata la numero 56 e adesso ci concentriamo per l'ultima della stagione che è quella più importante. Questa gara numero 57 vogliamo vincerla e sarebbe come chiudere una stagione fantastica dopo un percorso lungo dove ci sono stati momenti anche non facili come a febbraio quando siamo scivolati in classifica. Adesso giocare la finale di Champions è un sogno che si realizza. Contro il Manchester City bisogna saper soffrire tutti insieme e giocare a calcio attaccando con equilibrio".