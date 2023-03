Inter-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20:45 per il big match di Serie A.

Redazione ITASportPress

Inter-Juventus si gioca oggi, domenica 19 marzo 2023, dalle ore 20:45. Super big match di campionato di Serie A tra le due squadre che daranno vita al bellissimo derby d'Italia che chiuderà il turno del weekend.

Inter-Juventus, le ultime Grande attesa per il derby d'Italia di oggi tra Inter e Juventus. Le squadre di Inzaghi e Allegri si giocano tanto in questa sfida che potrebbe valere, al netto della conferma della penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri, il secondo posto in classificia.

Mister Inzaghi punterà su Lukaku e Lautaro Martinez dall'inizio con Dzeko in panchina e pronto ad entrare. Senza Skriniar, Bastoni e Gosens, ci saranno Darmia, De Vrij e Acerbi in difesa. In mezzo al campo Brozovic potrebbe essere favorito su Mkhitaryan con Barella e Calhanoglu a completare il reparto.

Nella Juventus di Allegri spazio a Vlahovic in attacco. Potrebbe esserci Soulé in sostegno visto le condizioni non ottimali di Chiesa e di Di Maria. Kostic e De Sciglio saranno gli esterni larghi a centrocampo. In difesa Bremer al centro con Gatti e Danilo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Inter-Juventus si disputerà, come detto, oggi domenica 19 marzo 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

Il derby d'Italia tra Inter e Juventus sarà visibile su DAZN tramite l'app dedicata fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Sarà possibile vedere la partita di Serie A tra nerazzurri e bianconeri anche in diretta streaming con l'applicazione di DAZN utilizzabile anche su device portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Da browser basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.