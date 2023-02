Inter, Klinsmann: “Godo delle “disgrazie” di Milan e Juventus”

Il pensiero dell'ex attaccante

Redazione ITASportPress

L'ex attaccante dell'Inter, Jurgen Klinsmann ha espresso un suo pensiero sul prossimo derby di Milano. "Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. Una partita speciale per i tifosi come me, ma anche per i giocatori in campo. Ai miei tempi c'era l'Inter dei tre tedeschi contro il Milan degli olandesi - ha sottolineato Klinsmann a Bruno Longhi durante Apericalcio -. Erano partite favolose ed equilibrate, ma è stata un'esperienza unica e bellissima. Io ora sono negli Stati Uniti dal 1998, ma seguo sempre il calcio italiano e sono orgoglioso di quanto sta facendo l'Inter".

Anno speciale - "A me piace come gioca l'Inter, ma in campionato ormai credo sia tardi e che nessuno possa fermare il Napoli. La mia speranza - ha proseguito Klinsmann - è che possa essere un anno speciale in Champions League per i nerazzurri. Credo possa fare bene perché la rosa è eccezionale e ha già dimostrato di giocarsela con le grandi squadre in Europa. Mi aspetto almeno la semifinale, penso possa arrivarci. Poi non dimentico la Coppa Italia, che sarà meno prestigiosa ma è comunque un trofeo".

Soddisfazione - "Da interista mi godo il momento difficoltà di Milan e Juventus - ha continuato Klinsmann -, come ogni tifoso. Certo il crollo del Milan è inspiegabile perché stava andando molto bene e nessuno si aspettava che perdesse così tante partite e in malo modo. Non so cosa sia successo".