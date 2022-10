Inter, la terza maglia si tinge di giallo

Presentata la terza maglia dell'Inter: total giallo per la formazione milanese.

Dopo dieci giornate di campionato, ecco finalmente la terza maglia dell' Inter . Il club milanese ha annunciato sui canali ufficiali anche social il proprio third kit , praticamente un total giallo con inseriti nerazzurri.

Sul sito nerazzurro è possibile leggere anche la descrizione della divisa: "La nuova maglia Third dell'INTER 2022/23 è realizzata con tessuto in poliestere riciclato ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Il tessuto altamente traspirante con tecnologia Nike Dri-Fit favorisce una rapida evaporazione del sudore per garantire comfort e freschezze ideali. Puoi personalizzare la terza maglia con nome e numero del tuo giocatore preferito e aggiungere la patch della Lega Serie A 2022/23 sulla manica".