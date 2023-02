Inter, Lautaro: “Così non andiamo da nessuna parte. Chiedo scusa ai tifosi”

Dopo la sconfitta contro il Bologna, le parole dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez dimostrano tutta la sua amarezza per il risultato. "Così non andiamo da nessuna parte. Ci è mancato l'approccio corretto alla partita, ma anche nella ripresa non abbiamo trovato il gol e sfruttato le poche occasioni. Sono deluso dalla prestazione di oggi, il Bologna ci è stato superiore e ha meritato di vincere. Questo deve darci un insegnamento: compattarci, alzare il livello e migliorare".

"Il Bologna ha dimostrato di essere una grande squadra: oggi hanno fatto meglio di noi e hanno meritato di vincere. Dobbiamo avere più continuità, il campo era brutto per tutti, con il Porto abbiamo dimostrato come sappiamo scendere in campo. Sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutta la gente che ci sostiene ogni giorno".