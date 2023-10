Inter, Lautaro Martinez nella storia come Meazza: il motivo

L'argentino è diventato il terzo calciatore nella storia dell'Inter ad andare in doppia cifra di gol nelle prime otto gare giocate dai nerazzurri in una stagione di Serie A

L'Inter di Simone Inzaghi trascinata dai gol di Lautaro Martinez, capitano e faro di una squadra che sta impressionando in questa prima parte di stagione, sia in Serie A che in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi offre un calcio propositivo, con grande spinta sulle fasce e un tandem offensivo che sfiora la perfezione grazie al lavoro di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Proprio quest'ultimo, dopo il gol del 2-0 realizzato contro il Bologna di Thiago Motta ha raggiunto un nuovo importante record da mettere nel bagaglio.

Lautaro Martinez da record: il dato sui gol in avvio di stagione

Come riferito da Opta infatti, l'argentino è diventato il terzo calciatore nella storia dell'Inter ad andare in doppia cifra di gol nelle prime otto gare giocate dai nerazzurri in una stagione di Serie A. Un record che proietta Lautaro Martinez tra i grandi della storia del club nerazzurro. A riuscirci infatti, solo Giuseppe Meazza (con 11 gol nella stagione 1935/36)e Antonio Valentin Angelillo (16 gol nella stagione 1958/59). Un dato rilevante di quanto il numero 10 dell'Inter stia incidendo in questa stagione al comando dell'Inter di Simone Inzaghi, allenatore che ormai non rinuncia mai all'attaccante argentino.