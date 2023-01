Inter, Lautaro Martinez non ci sta: “Var ormai da anni. Certi errori inspiegabili”

Intervistato da Inter TV, Lautaro Martinez , bomber nerazzurro, ha commentato il 2-2 rimediato dalla squadra interista contro il Monza nel sabato di campionato valido per la 17^ giornata di Serie A.

Il Toro, autore della rete del momentaneo 1-2 ha detto: "Rammarico, rabbia e delusione. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nella ripresa potevamo fare meglio". Poi le parole sul Var con riferimento alla rete annullata all'Inter che avrebbe potuto dare l'1-3: "Gli episodi restano, però da qualche anno c'è il VAR e quindi non ci spieghiamo certi errori. Sicuramente dovevamo essere più bravi: o a chiudere il match o a tenere il pallone per non concedere agli avversari l'opportunità di pareggiare".