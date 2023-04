Arrivate le scelte ufficiali dei due allenatori per il big match di oggi tra Inter e Lazio. I 22 titolari della gara delle 12:30.

Tutto è pronto per il big match di oggi tra Inter e Lazio, previsto per le 12:30 domenicali. I nerazzurri di Inzaghi contro i biancocelesti di Sarri. I due allenatori hanno annunciato i 22 che scenderanno in campo dall'inizio.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali Nessuna sorpresa nelle due formazioni annunciate per la gara delle 12:30 di Serie A. Nell'Inter coppia d'attacco Lukaku-Correa con iniziale panchina per Dzeko e Lautaro Martinez. In mezzo al campo tocca a Barella con Brozovic e Mkhitaryan. Avanza Darmian rispetto al solito e va sulla fascia destra. Dimarco dalla parte opposta. D'Ambrosio titolare con Acerbi e Bastoni davanti a Onana.

Nella Lazio, Felipe Anderson con Zaccagni e Ciro Immobile nel tridente offensivo. Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto in mezzo al campo. Nessuna novità in difesa con Provedel in porta Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj nel poker arretrato.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.