Inter, le condizioni di Skriniar preoccupano il Psg: le novità dalla Francia

Arrivano notizie preoccupanti da quel di Parigi, con Milan Skriniar che sembra a rischio per il finale di stagione. Il difensore si è recentemente infortunato alla schiena e, seppur sia ancora un giocatore dell' Inter , ha preferito farsi visitare dai medici del Psg . Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club parigino sarebbe preoccupato dalle condizioni del classe 95' e potrebbe cambiare obiettivo. Notizia certamente non confortante per i nerazzurri, che con grande probabilità dovranno fare a meno del pilastro di difesa per il resto della stagione.

IL CASO PSG - Come ricordato in già in precedenza, Milan Skriniar è ancora un giocatore dell'Inter. È ormai noto a tutti che il difensore lascerà Milano al termine della stagione, per questo motivo il giocatore avrebbe pensato di anticiparne i tempi. Diversi rumor da parte de La Gazzetta dello Sport riportano come il classe 95' si sarebbe rivolto ai medici della sua prossima squadra, il Psg, per effettuare i controlli del caso. Il nerazzurro smentisce tutto ed afferma di aver seguito le istruzioni fornitagli dal club.