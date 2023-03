Inter-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per il match odierno di Serie A.

Redazione ITASportPress

Inter-Lecce si gioca oggi, domenica 5 marzo 2023 alle ore 18 per la 25^ giornata di Serie A. Occasione per i padroni di casa di sganciarsi dal Milan, ieri sconfitti contro la Fiorentina. Ottima opportunità di mettersi in mostra, invece, per la formazione salentina.

Inter-Lecce, le ultime Anche dando uno sguardo alla Champions League, possibile che l'Inter di mister Inzaghi faccia qualche cambio. Scelte quasi obbligate, però, in difesa, dove Skriniar e Dimarco non sono al meglio. Darmian, Acerbi e Bastoni dovrebbero essere i tre centrali davanti ad Onana. Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo con iniziale panchina per Brozovic. In avanti Lautaro Martinez e il solito ballottaggio Dzeko-Lukaku col primo favorito.

Nel Lecce di mister Baroni assenza pesante in difesa con Baschirotto out per squalifica. Tuia e Umtiti dovrebbero essere i centrali davanti a Falcone. In avanti spazio all'agilità e alla fantasia di Strefezza e Di Francesco con Ceesay punta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Inter-Lecce si disputerà domenica 5 marzo 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 18. L'arbitro sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Per vedere la partita occorrerà avere un abbonamento DAZN che è utilizzabile anche su device portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato dal catalogo a disposizione. In questo modo sarà possibile vedere la gara live.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.