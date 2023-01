Inter, l’ex Berni garantisce: “Se Skriniar resta fino a giugno sempre in campo. Darà 110%”

Il parere dell'ex portiere nerazzurro.

Intervistato da TMW, Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter, ha avuto modo di parlare in modo particolare di alcune situazioni calde dell'ambiente nerazzurro. In primis della cessione di Skriniar al Psg che non si comprendere ancora se si concretizzerà in questa sessione di mercato o in estate. Successivamente, un passaggio anche su Lukaku.

Sul fronte Skriniar, Berni ha garantito: "Via ora o a giugno? Bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio per giudicare, ma se è a disposizione lo metterei sempre in campo perché è tra i più forti che ci sono in circolazione. Io ci farei affidamento, ma penso anche la società e Inzaghi. I tifosi sanno quanto lui tenga all'Inter, so che hanno un grande rispetto verso di lui, ma la cosa è reciproca perché pure lui ha amore nei loro confronti. Sono convinto che darà sempre il 110% in allenamento e nelle partite, ne sono più che convinto. Parliamo di un ragazzo posato, concentrato, che vuole dimostrare e crescere".

Parlando poi del rendimento di Lukaku e degli infortuni che lo hanno condizionato in questa stagione: "Lo conosco, ci ho giocato insieme e sappiamo tutti cosa può dare. Gli infortuni sicuramente non lo hanno aiutato, ci vuole del tempo per far entrare in forma un fisico così potente e devastante. Una volta entrato in forma è un treno, infermabile e immarcabile. Potrà fare molto comodo all'Inter, so quanto sta bene a Milano e quanto tiene all'Inter. Spero che possa rimanere a lungo in nerazzurro".