Inter, Lukaku salta Cremonese, Milan e Bayern

Tegola sull'Inter che perde il suo attaccante principe Romelu Lukaku per due partite importanti. Il belga oggi si è sottoposto ad alcuni accertamenti dopo il guaio muscolare accusato. Questo il comunicato dell'Inter: "Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana". Lukaku proverà a rientrare il 13 settembre nella trasferta ceca contro il Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions. Brutto colpo per un inizio di stagione già in salita per Simone Inzaghi dopo la batosta di sabato contro la Lazio all'Olimpico.